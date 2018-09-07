Франция сыграла вничью с Германией в матче 1-го тура Лиги наций

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Сборная Франции не сумела победить команду Германии в матче стартового тура Лиги наций УЕФА.

Как передает Report, встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 0:0.

В первом тайме у обеих команд не ладилась игра в атаке. После перерыва и у Франции, и у Германии были моменты, чтобы забить, но матч так и завершился без голов.

В других встречах 1-го тура Лиги наций национальная команда Уэльса на своём поле разгромила Ирландию (4:1), Кипр в гостях проиграл Норвегии (0:2), Гибралтар дома уступил Македонии (0:2), Болгария на выезде одержала победу над Словенией (2:1), Латвия на домашнем стадионе сыграла вничью с Андоррой (0:0).

Лига наций УЕФА. 1-й тур

06 сентября 2018, четверг.

Германия 0 : 0 Франция

Уэльс 4 : 1 Ирландия

1:0 – Лоуренс – 6, 2:0 – Бэйл – 18, 3:0 – Рэмси – 37, 4:0 – Робертс – 55, 4:1 – Уильямс – 66

Норвегия 2 : 0 Кипр

1:0 – Йохансен – 21, 2:0 – Йохансен – 42

Гибралтар 0 : 2 Македония

0:1 – Тричковски – 19, 0:2 – Алиоски – 35

Словения 1 : 2 Болгария

0:1 – Краев – 3, 1:1 – Зайц – 40, 1:2 – Краев – 59

Латвия 0 : 0 Андорра