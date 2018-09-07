 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Франция сыграла вничью с Германией в матче 1-го тура Лиги наций

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Сборная Франции не сумела победить команду Германии в матче стартового тура Лиги наций УЕФА. 

    Как передает Report, встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 0:0.

    В первом тайме у обеих команд не ладилась игра в атаке. После перерыва и у Франции, и у Германии были моменты, чтобы забить, но матч так и завершился без голов.

    В других встречах 1-го тура Лиги наций национальная команда Уэльса на своём поле разгромила Ирландию (4:1), Кипр в гостях проиграл Норвегии (0:2), Гибралтар дома уступил Македонии (0:2), Болгария на выезде одержала победу над Словенией (2:1), Латвия на домашнем стадионе сыграла вничью с Андоррой (0:0).

    Лига наций УЕФА. 1-й тур

    06 сентября 2018, четверг.

    Германия 0 : 0 Франция

    Уэльс 4 : 1 Ирландия

    1:0 – Лоуренс – 6, 2:0 – Бэйл – 18, 3:0 – Рэмси – 37, 4:0 – Робертс – 55, 4:1 – Уильямс – 66

    Норвегия 2 : 0 Кипр

    1:0 – Йохансен – 21, 2:0 – Йохансен – 42

    Гибралтар 0 : 2 Македония

    0:1 – Тричковски – 19, 0:2 – Алиоски – 35

    Словения 1 : 2 Болгария

    0:1 – Краев – 3, 1:1 – Зайц – 40, 1:2 – Краев – 59

    Латвия 0 : 0 Андорра

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi