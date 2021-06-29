Франция сенсационно вылетела с ЕВРО-2020

Сборная Франции встретилась с национальной командой Швейцарии. Матч 1/8 финала Евро-2020 проходил на стадионе "Националь" в Бухаресте (Румыния).

Сборная Франции встретилась с национальной командой Швейцарии. Матч 1/8 финала ЕВРО-2020 проходил на стадионе "Националь" в Бухаресте (Румыния).

Как передает Report, в основное и дополнительное время игры стороны разошлись миром - 3:3.

В составе швейцарской команды забили Харис Сеферович (15-я и 81-я минуты) и Марио Гавранович (90). У французов отличились Карим Бензема (57, 59) и Поль Погба (75).

Первая на текущем турнире серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 5:4 в пользу швейцарцев. Единственным футболистом, который не смог реализовать 11-метровый, стал француз Килиан Мбаппе. Его удар отразил вратарь швейцарской команды Ян Зоммер.

Швейцарцы впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата Европы. На этой стадии сборная сыграет с командой Испании, которая ранее в дополнительное время со счетом 5:3 обыграла хорватов. Матч 1/4 финала пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге. В тот же день в Мюнхене сыграют бельгийцы и итальянцы, а 3 июля чехи встретятся с датчанами в Баку.