Франция проиграла Дании, а Нидерланды разгромили Бельгию

Сборная Дании по футболу в гостях со счетом 2:1 обыграла команду Франции в матче первого тура группы 1 дивизиона A Лиги наций.
Как передает Report, встреча прошла в пятницу в Париже на стадионе "Стад де Франс".
В составе победителей два гола забил Андреас Корнелиус (68-я, 88-я минуты). У французов отличился Карим Бензема (51). В следующем матче французы сыграют с хорватами, датчане - со сборной Австрии, обе встречи пройдут 6 июня. В другом матче группы 1 сборная Австрии со счетом 3:0 обыграла хорватов.
Сборная Нидерландов победила команду Бельгии со счетом 4:1 в матче первого тура группы 4 дивизиона А Лиги наций по футболу. Встреча прошла в в Брюсселе.
Забитыми мячами в составе нидерландской сборной отметились Стивен Бергвейн (40-я минута), Мемфис Депай (51, 66) и Дензел Дюмфрис (62). У хозяев отличился Миши Батшуайи (90+3). Гол бельгийца Тимоти Кастаня на 71-й минуте был отменен из-за офсайда после помощи системы видеоассистента рефери (VAR).
Сборные выступают в квартете вместе с командами Польши и Уэльса. На первом месте располагаются нидерландцы (3 очка), на втором - поляки (3), на третьем - валлийцы (0), на четвертом - бельгийцы (0).
Лига Наций УЕФА
I тур
Лига А
1-я группа
Франция – Дания - 1:2
Хорватия – Австрия - 0:3
4 группа
Бельгия – Нидерланды - 1:4
Лига С
3 группа
Казахстан – Азербайджан - 2:0
Беларусь – Словакия - 0:1
Лига D
1 группа
Латвия – Андорра - 3:0
Лихтенштейн – Молдова - 0:2.