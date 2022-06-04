Франция проиграла Дании, а Нидерланды разгромили Бельгию

Сборная Дании по футболу в гостях со счетом 2:1 обыграла команду Франции в матче первого тура группы 1 дивизиона A Лиги наций.

Сборная Дании по футболу в гостях со счетом 2:1 обыграла команду Франции в матче первого тура группы 1 дивизиона A Лиги наций.

Как передает Report, встреча прошла в пятницу в Париже на стадионе "Стад де Франс".

В составе победителей два гола забил Андреас Корнелиус (68-я, 88-я минуты). У французов отличился Карим Бензема (51). В следующем матче французы сыграют с хорватами, датчане - со сборной Австрии, обе встречи пройдут 6 июня. В другом матче группы 1 сборная Австрии со счетом 3:0 обыграла хорватов.

Сборная Нидерландов победила команду Бельгии со счетом 4:1 в матче первого тура группы 4 дивизиона А Лиги наций по футболу. Встреча прошла в в Брюсселе.

Забитыми мячами в составе нидерландской сборной отметились Стивен Бергвейн (40-я минута), Мемфис Депай (51, 66) и Дензел Дюмфрис (62). У хозяев отличился Миши Батшуайи (90+3). Гол бельгийца Тимоти Кастаня на 71-й минуте был отменен из-за офсайда после помощи системы видеоассистента рефери (VAR).

Сборные выступают в квартете вместе с командами Польши и Уэльса. На первом месте располагаются нидерландцы (3 очка), на втором - поляки (3), на третьем - валлийцы (0), на четвертом - бельгийцы (0).

Лига Наций УЕФА

I тур

Лига А

1-я группа

Франция – Дания - 1:2

Хорватия – Австрия - 0:3

4 группа

Бельгия – Нидерланды - 1:4

Лига С

3 группа

Казахстан – Азербайджан - 2:0

Беларусь – Словакия - 0:1

Лига D

1 группа

Латвия – Андорра - 3:0

Лихтенштейн – Молдова - 0:2.