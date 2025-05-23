Франция и Узбекистан сыграли вничью на ЧМ по мини-футболу в Баку

Франция и Узбекистан сыграли вничью на чемпионате мира по мини-футболу в Баку.
Как сообщает Report, матч состоялся на Национальной арене гимнастики и завершился со счетом 3:3.
Отметим, что в первом туре французы обыграли Чад - 1:0. Сборная Узбекистана уступила Румынии со счетом 1:2.
Сегодня в 16:30 в группе B состоится еще один матч - Чад - Румыния.
Таким образом, в этой группе в активе Франции 4 очка после двух матчей, Румынии - 3 (после одной игры), Узбекистана - 1 (после 2 матчей), Чада - 0 (после одной игры).
Отметим, что чемпионат мира завершится 1 июня.
ФОТО: Мухаммед Агаев