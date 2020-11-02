Франческо Тотти заразился коронавирусом

Бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти заразился коронавирусной инфекцией.

Бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти заразился коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Report, у 44-летнего экс-футболиста поднялась температура и появилась слабость.

Сообщается, что результат теста Тотти на COVID-19 оказался положительным.

Напомним, Энцо Тотти, отец экс-капитана "Ромы", скончался после заражения коронавирусом в октябре текущего года.

Тотти - воспитанник "Ромы". Он выступал за клуб с 1992 по 2017 год. Всего в составе "волков" форвард принял участие в 785 матчах, забил 307 голов, а также отдал 139 результативных передач. В составе сборной Италии Тотти - чемпион мира (2006).