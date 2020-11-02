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Франческо Тотти заразился коронавирусом

Франческо Тотти заразился коронавирусом Бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти заразился коронавирусной инфекцией.
Футбол
2 ноября 2020 г. 18:54
Франческо Тотти заразился коронавирусом

Бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти заразился коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Report, у 44-летнего экс-футболиста поднялась температура и появилась слабость.

Сообщается, что результат теста Тотти на COVID-19 оказался положительным.

Напомним, Энцо Тотти, отец экс-капитана "Ромы", скончался после заражения коронавирусом в октябре текущего года.

Тотти - воспитанник "Ромы". Он выступал за клуб с 1992 по 2017 год. Всего в составе "волков" форвард принял участие в 785 матчах, забил 307 голов, а также отдал 139 результативных передач. В составе сборной Италии Тотти - чемпион мира (2006).

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Версия на азербайджанском языке Françesko Totti koronavirusa yoluxdu

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