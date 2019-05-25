​Франческо Тольдо: Надеюсь, "Челси" одержит победу в финале

"Баку - современный и фантастический город. Азербайджан принимает крупное мероприятие, за которым будут следить по всему миру".

Об этом в заявлении Report сказал бывший вратарь сборной Италии Франческо Тольдо, который присоединился к фестивалю болельщиков в связи с финалом Лиги Европы на Приморском бульваре.

Ф.Тольдо высоко оценил шансы "Челси", который возглавляет итальянец Маурицио Саррини, на победу: "Состоится английский финал Лиги Европы. Надеюсь, что одна из итальянских команд примет участие в финале в следующем сезоне. Я думаю, что с приходом итальянского главного тренера "Челси" стал сильнее. Сложно сказать кто победит. Я надеюсь, что Челси одержит победу в финале".

По словам Тольдо, у азербайджанского футбола, который отстает от европейского, но всегда находится в развитии, есть потенциал для выхода в континентальные чемпионаты: "Вот почему ваш футбол должен продолжать развиваться".

Напомним, финальный матч ЛЕ состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе, встреча начнется в 23:00.