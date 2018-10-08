France Football объявил 30 номинантов на Золотой мяч - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Авторитетный журнал France Football объявил фамилии всех 30 номинантов на «Золотой мяч».

Как передает Report, на престижную награду претендуют:

Серхио Агуэро (Аргентина, "Манчестер Сити")

Алиссон (Бразилия, "Рома"/"Ливерпуль")

Гарет Бэйл (Уэльс, "Реал")

Карим Бензема (Франция, "Реал")

Эдинсон Кавани (Уругвай, "ПСЖ")

Криштиану Роналду (Португалия, "Реал"/"Ювентус")

Кевин де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити")

Тибо Куртуа (Бельгия, "Челси"/"Реал")

Роберту Фирмину (Бразилия, "Ливерпуль")

Диего Годин (Уругвай, "Атлетико")

Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико")

Эден Азар (Бельгия, "Челси")

Иско (Испания, "Реал")

Н'Голо Канте (Франция, "Челси")

Харри Кейн (Англия, "Тоттенхэм")

Юго Ллорис (Франция, "Тоттенхэм")

Марио Манджукич (Хорватия, "Ювентус")

Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль")

Марселу (Бразилия, "Реал")

Кильян Мбаппе (Франция, "ПСЖ")

Лионель Месси (Аргентина, "Барселона")

Лука Модрич (Хорватия, "Реал")

Неймар (Бразилия, "ПСЖ")

Ян Облак (Словения, "Атлетико")

Поль Погба (Франция, "Манчестер Юнайтед")

Иван Ракитич (Хорватия, "Барселона")

Серхио Рамос (Испания, "Реал")

Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль")

Луис Суарес (Уругвай, "Барселона")

Рафаэль Варан (Франция, "Реал")

Действующим обладателем награды является португалец Криштиану Роналду, который минувшим летом перешел из «Реала» в «Ювентус».

***12:46

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Издание France Football начало объявлять имена кандидатов на "Золотой мяч" по итогам 2018 года.

Как сообщает Report, пока в список включены имена пяти кандидатов.

В числе первых пяти номинантов - Серхио Агуэро ("Манчестер Сити" Англия, Аргентина), Гарет Бэйл, Карим Бензема (оба – "Реал Мадрид" Испания, Франция), Алиссон Бекер ("Ливерпуль" Англия, Бразилия) и Эдинсон Кавани (ПСЖ Франция, Уругвай).

Всего на награду претендуют 30 футболистов. Имена остальных будут названы в течение дня.

Отметим, что обладатель "Золотого мяча" станет известен 3 декабря в Париже.