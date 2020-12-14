France Football назвал лучший состав в истории

Французский журнал France Football назвал лучший состав команды в истории.
Вратарь - Лев Яшин (СССР).
Защитники: Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Кафу (Бразилия).
Полузащитники: Хави (Испания), Лотар Маттеус (ФРГ), Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия).
Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина), Роналдо (Бразилия).
Отметим, что издание собирает команду по схеме 3-4-3. Победителей в номинациях определило жюри из 140 журналистов, участвующих в голосовании за «Золотой мяч».