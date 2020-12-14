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France Football назвал лучший состав в истории

France Football назвал лучший состав в истории Французский журнал France Football назвал лучший состав команды в истории.
Футбол
14 декабря 2020 г. 23:20
France Football назвал лучший состав в истории

Французский журнал France Football назвал лучший состав команды в истории.

Как передает Report, в состав вошли следующие игроки:

Вратарь - Лев Яшин (СССР).

Защитники: Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Кафу (Бразилия).

Полузащитники: Хави (Испания), Лотар Маттеус (ФРГ), Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия).

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина), Роналдо (Бразилия).

Отметим, что издание собирает команду по схеме 3-4-3. Победителей в номинациях определило жюри из 140 журналистов, участвующих в голосовании за «Золотой мяч».

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