France Football назвал лучший состав в истории

Французский журнал France Football назвал лучший состав команды в истории.

Французский журнал France Football назвал лучший состав команды в истории.

Как передает Report, в состав вошли следующие игроки:

Вратарь - Лев Яшин (СССР).

Защитники: Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Кафу (Бразилия).

Полузащитники: Хави (Испания), Лотар Маттеус (ФРГ), Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия).

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина), Роналдо (Бразилия).

Отметим, что издание собирает команду по схеме 3-4-3. Победителей в номинациях определило жюри из 140 журналистов, участвующих в голосовании за «Золотой мяч».