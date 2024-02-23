FourFourTwo составил рейтинг лучших британских футболистов в истории

Бывший нападающий сборной Северной Ирландии и "Манчестер Юнайтед" Джордж Бест назван лучшим британским футболистом в истории.

Бывший нападающий сборной Северной Ирландии и "Манчестер Юнайтед" Джордж Бест назван лучшим британским футболистом в истории.

Как передает Report со ссылкой на FourFourTwo, Бест возглавляет список футболистов из 34 человек, в который вошли футболисты из разных эпох.

Второе место у шотландца Кенни Далглиша ("Ливерпуль"). На третьей строчке – англичанин Бобби Чарльтон ("Манчестер Юнайтед").

Список 10 лучших британских игроков по версии британского журнала FourFourTwo:

1. Джордж Бест (Северная Ирландия);

2. Кенни Далглиш (Шотландия);

3. Бобби Чарльтон (Англия);

4. Бобби Мур (Англия);

5. Гарет Бэйл (Уэльс);

6. Уэйн Руни (Англия);

7. Кевин Киган (Англия);

8. Харри Кейн (Англия);

9. Джимми Гривз (Англия);

10. Джон Чарльз (Уэльс).

Из футболистов, выступавших в 21-м веке, в список издания попали Райан Гиггз (Уэльс) – 18-й, Дэвид Бекхэм (Англия) – 19-й, Алан Ширер (Англия) – 22-й, Фрэнк Лэмпард (Англия) – 28-й, Стивен Джеррард (Англия) – 30-й.