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Фоторепортаж из Футбольного центра "Нефтчи"

Фоторепортаж из Футбольного центра "Нефтчи" Для журналистов организован медиа-тур в Футбольный центр "Нефтчи", где в настоящее время продолжается ремонт.
Футбол
7 февраля 2025 г. 16:00
Фоторепортаж из Футбольного центра Нефтчи

Для журналистов организован медиа-тур в Футбольный центр "Нефтчи", где в настоящее время продолжается ремонт.

Как сообщает Report, журналистам была предоставлена подробная информация о центре.

Первый этаж спортивного объекта полностью введен в эксплуатацию. Ожидается, что остальные этажи будут полностью готовы к концу года.

Отметим, что сегодня между ПФК "Нефтчи" и компанией Palms Sports, принадлежащей International Holding Company (IHC), был подписан 5-летний спонсорский контракт. Согласно договору, компания также получила права на наименование Футбольного центра.

Фото: Эхтирам Джабиев

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Версия на азербайджанском языке Фото"Neftçi"nin təmiri davam edən Futbol Mərkəzindən - FOTOREPORTAJ

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