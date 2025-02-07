Фоторепортаж из Футбольного центра "Нефтчи"

Для журналистов организован медиа-тур в Футбольный центр "Нефтчи", где в настоящее время продолжается ремонт.
Как сообщает Report, журналистам была предоставлена подробная информация о центре.
Первый этаж спортивного объекта полностью введен в эксплуатацию. Ожидается, что остальные этажи будут полностью готовы к концу года.
Отметим, что сегодня между ПФК "Нефтчи" и компанией Palms Sports, принадлежащей International Holding Company (IHC), был подписан 5-летний спонсорский контракт. Согласно договору, компания также получила права на наименование Футбольного центра.
Фото: Эхтирам Джабиев