Форвард сборной Португалии объявил о завершении международной карьеры

Нападающий «Бенфики» и сборной Португалии Рафа Силва объявил о завершении международной карьеры по личным причинам.

Нападающий «Бенфики» и сборной Португалии Рафа Силва объявил о завершении международной карьеры по личным причинам.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Сегодня я сообщил тренеру Фернанду Сантушу о своей неспособности представлять национальную сборную, это честное и правильное решение на данном этапе моей карьеры. Я прошу, чтобы это решение уважали. Я представлял национальную сборную много раз, помог выиграть Евро-2016 и Лигу наций, и я всегда буду поддерживать команду», — цитирует пресс-служба клуба Силву.

Отметим, что 29-летний португалец дебютировал за основную национальную команду в 2014 году и провел 25 матчей.

Напомним, что Силва становился чемпионом Европы в 2016 году и победителем Лиги наций-2018/19 в составе сборной Португалии.