Форвард сборной Перу находился в коме около получаса

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Нападающий сборной Перу и московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан после полученной на тренировке травмы находился в коме почти 30 минут.

Как сообщает Report, об этом ТАСС заявил брат 34-летнего игрока Джанкарло.

23 июня Фарфан во время тренировки национальной команды получил травму головы. Футболист получил повреждение после столкновения с партнёром по команде, потерял сознание и покинул занятие на машине скорой помощи.

В настоящее время состояние опытного футболиста стабильное. Он не примет участие в последнем групповом матче Чемпионата мира 2018.

Напомним, что по итогам двух стартовых матчей ЧМ-2018 сборная Перу не смогла набрать очки и потеряла шансы на попадание в плей-офф турнира.