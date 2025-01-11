Форвард "Реала" Винисиус даст показания в суде по делу о расизме

Бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус даст показания в формате видеоконференции председателю Следственного суда Барселоны №18 по делу о расизме.

Бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус даст показания в формате видеоконференции председателю Следственного суда Барселоны №18 по делу о расизме.

Как передает Report , об этом сообщает COPE .

Источник утверждает, что инцидент произошел в октябре 2023 года в матче против "Барселоны". Три болельщика каталонцев допустили в том матче расистские выкрики, которые были вычислены по камерам. Один из них - несовершеннолетний, поэтому его дело расследуется в другой инстанции.

Отмечается, что 23 января Винисиус выступит перед судом в статусе потерпевшего.

Ранее "Реал" оштрафовал несовершеннолетнего болельщика за расизм.

В клубе заявили, что ребенок адресовал Винисиусу письмо, в котором извинился за произошедшее. В итоге было решение запретить ему посещать стадионы в течение года и назначить штраф в досудебном порядке. Сумма штрафа не называется.

В турнирной таблице национального первенства мадридский "Реал" занимает первую позицию, набрав 43 очка. "Королевский клуб" на два балла опережает идущий вторым "Атлетико".

В следующем матче "Реал" сыграет против «Барселоны» в рамках финала Суперкубка Испании. Игра состоится 12 декабря и начнется в 23:00 по бакинскому времени.