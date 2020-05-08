Форвард "Реала" получил перелом стопы во время тренировки дома

У форварда Луки Йовича диагностирован перелом правой стопы.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт мадридского клуба, сроки восстановления 23-летнего сербского футболиста не называются.
"Во время сегодняшнего медицинского осмотра у Луки Йовича выявлен внесуставной перелом пяточной кости правой стопы", - говорится в заявлении мадридцев.
По информации испанских СМИ, Йович получил повреждение во время тренировок у себя дома.
Отметим, что в сезоне 2019/20 форвард провел 24 матча за "Реал", забил два гола и сделал одну результативную передачу.