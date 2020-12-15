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Форвард "Нефтчи" заразился коронавирусом

Форвард "Нефтчи" заразился коронавирусом Результат последнего теста активного больного Кямрана Ибрагимова - положительный
Футбол
15 декабря 2020 г. 13:58
Форвард Нефтчи заразился коронавирусом

В "Нефтчи" выявлен новый случай заражения коронавирусом.

Как сообщает Report, нападающий команды Стивен Монроз заразился коронавирусом.

Кроме того, результат последнего теста активного больного Кямрана Ибрагимова - положительный. Лечение Сабира Бугрина, Бруно Телуши и Фарида Искендерова продолжается.

Главный тренер Самир Абасов, помощники Вафадар Гулиев и Сеймур Рагимов, защитники Воислав Станкович, Антон Кривоцюк, Мерт Челик и Мамаду Мбок, а также полузащитники Фахмин Мурадбейли и Асим Ализаде полностью излечились от коронавируса.

Стивен Монроз ранее был травмирован.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"də zədəsini bərpa edən hücumçudan koronavirus çıxdı

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