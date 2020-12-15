Форвард "Нефтчи" заразился коронавирусом

В "Нефтчи" выявлен новый случай заражения коронавирусом.
Как сообщает Report, нападающий команды Стивен Монроз заразился коронавирусом.
Кроме того, результат последнего теста активного больного Кямрана Ибрагимова - положительный. Лечение Сабира Бугрина, Бруно Телуши и Фарида Искендерова продолжается.
Главный тренер Самир Абасов, помощники Вафадар Гулиев и Сеймур Рагимов, защитники Воислав Станкович, Антон Кривоцюк, Мерт Челик и Мамаду Мбок, а также полузащитники Фахмин Мурадбейли и Асим Ализаде полностью излечились от коронавируса.
Стивен Монроз ранее был травмирован.