 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Форвард Наполи Гамшик побил рекорд Марадоны

    Словацкий полузащитник забил 116 голов

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Полузащитник "Наполи" Марек Гамшик побил рекорд аргентинского нападающего Диего Марадоны по количеству голов за итальянский футбольный клуб.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в матче 18-го тура чемпионата Италии 30-летний словак забил мяч в ворота "Сампдории".

    Этот гол стал 116-м для Гамшика за "Наполи". На счету Марадоны 115 мячей за итальянский клуб.

    Гамшик провел за "Наполи" с 2007 года 478 матчей. В составе неаполитанского клуба он дважды становился обладателем Кубка Италии. У Марадона 259 матчей в составе команды.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi