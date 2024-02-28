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Форвард "Манчестер Сити" Холанд забил пять голов в матче Кубка Англии

Форвард "Манчестер Сити" Холанд забил пять голов в матче Кубка Англии "Манчестер Сити" со счетом 6:2 обыграл "Лутон" в гостевом матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.
Футбол
28 февраля 2024 г. 02:14
Форвард Манчестер Сити Холанд забил пять голов в матче Кубка Англии

"Манчестер Сити" со счетом 6:2 обыграл "Лутон" в гостевом матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.

Как передает Report, в составе победителей голы забили Эрлинг Холанд (3-я, 18-я, 40-я, 55-я, 58-я минуты) и Матео Ковачич (72). У проигравших дважды отличился полузащитник Джордан Кларк (45, 52). Первые четыре мяча Холанд забил с передач Кевина де Брюйне.

Холанд оформил второй пента-трик в составе "Манчестер Сити", за который выступает второй сезон. В марте 2023 года он пять раз поразил ворота германского "Лейпцига" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (7:0), который проходил в Манчестере. Холанд стал первым игроком с 1970 года, который забил минимум пять голов в одной игре Кубка Англии. Тогда Джордж Бест, выступавший за "Манчестер Юнайтед", шесть раз отличился в матче с "Нортхэмптоном" (8:2).

"Манчестер Сити" стал вторым четвертьфиналистом Кубка Англии после "Ковентри". Четвертьфинальные пары будут определены позднее по итогам жеребьевки. "Манчестер Сити" является действующим победителем турнира.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Kuboku: "Mançester Siti" Holannın 5 qol vurduğu oyunda "Luton"u darmadağın edib

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