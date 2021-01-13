Форвард "Лиона" перешел в "Атлетико"

Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле переходит в мадридский "Атлетико"

Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле переходит в мадридский "Атлетико".

Как передает Report, об этом в своем Twitter сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Французский нападающий уже прошёл медобследование. Документы по трансферу подписаны, ожидается официальное объявление о переходе.

Сообщалось, что французский форвард будет подписан в качестве замены Диего Косте. Дембеле придёт в стан "матрасников" на правах аренды с правом выкупа. Сумма выкупа составит 33 млн евро.

Дембеле защищает цвета "Лиона" с 2018 года, а до этого выступал за "Селтик" и "Фулхэм". В нынешнем сезоне в 16 матчах французской Лиги 1 (6 – в основе) забил 1 мяч. Напомним, в прошлом месяце "Атлетико" расстался с нападающим Диего Костой, который инициировал расторжение контракта по личным причинам.