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    Форвард "Челси" переходит в Мадридский клуб

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Испанский футболист английского "Челси" Альваро Мората продолжит карьеру на родине.  

    Как сообщает Report со ссылкой на радиостанцию Cadena Cope, стороны все еще ведут переговоры касательно деталей перехода Мораты в Атлетико, но определяющим моментом будет переход Игуаина в состав "синих". 

    "Челси" уверен в том, что до конца недели удастся согласовать сделку по переходу аргентинского форварда в состав лондонской команды.

    Отметим, что 27-летний футболист будет продан в мадридский клуб тогда, когда Челси возьмет в аренду Гонсало Игуаина у "Ювентуса" (Милан).

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