Форвард "Челси" переходит в Мадридский клуб

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Испанский футболист английского "Челси" Альваро Мората продолжит карьеру на родине.

Как сообщает Report со ссылкой на радиостанцию Cadena Cope, стороны все еще ведут переговоры касательно деталей перехода Мораты в Атлетико, но определяющим моментом будет переход Игуаина в состав "синих".

"Челси" уверен в том, что до конца недели удастся согласовать сделку по переходу аргентинского форварда в состав лондонской команды.

Отметим, что 27-летний футболист будет продан в мадридский клуб тогда, когда Челси возьмет в аренду Гонсало Игуаина у "Ювентуса" (Милан).