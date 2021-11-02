Форвард "Барселоны" выбыл на 3 месяца после проблем с сердцем

"Барселона" выступила с заявлением о состоянии здоровья нападающего Серхио Агуэро.

"Барселона" выступила с заявлением о состоянии здоровья нападающего Серхио Агуэро.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу каталонского клуба, после проблем с сердцем футболист выбыл как минимум на 3 месяца.

Аргентинец прошел обследование. Методика лечения будет зависеть от темпов восстановления.

Напомним, 33-летнего форварда заменили в матче Ла Лиги с "Алавесом" (1:1) на 41-й минуте из-за дискомфорта в груди и небольшой тахикардии. Он провел несколько дней в больнице под наблюдением врачей.