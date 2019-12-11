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Форвард Барселоны стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов

​Форвард «Барселоны» стал самым молодым автором гола в истории Лиги че

Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Ансу Фати стал самым молодым голеадором в истории Лиги чемпионов.

Как передаеь Report, об этом сообщает официальная страница статистического сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter.

Фати отличился забитым мячом в поединке с итальянским «Интером», в котором «Барселона» одержала выездную победу со счётом 2:1, в возрасте 17 лет и 40 дней. Нападающий поразил ворота Самира Хандановича на 86-й минуте, а его удар стал решающим во встрече, по итогам которой «Интер» вылетел из текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Предыдущим рекордсменом был Питер Офори-Куайе, забивавший в ЛЧ в возрасте 17 лет и 195 дней.

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