Форвард "Атлетика" установил рекорд Лиги Европы

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Форвард "Атлетика" Ариц Адурис забил пять голов в матче против "Генка" в Лиге Европы, таким образом став первым игроком, сделавшим пента-трик в истории турнира, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Адурис в матче против бельгийского "Генка" три из своих пяти мячей забил с пенальти. "Атлетик" победил со счетом 5:3.

После создания Лиги Европы в 2009 году ни одному футболисту не удавалось забить в одном матче пять голов. В Кубке УЕФА, турнире, преемником которого стала Лига Европы, пента-трик делали два футболиста. В 1984 году форвард "Аякса" Марко ван Бастен забил пять голов "Ред Бойз" (Люксембург), а в 1992 году Даниэль Фонсека, игравший за "Наполи", отличился пять раз в матче против "Валенсии".

Всего в еврокубках пять мячей в одном матче удавалось забивать четырнадцати футболистам. В Кубке чемпионов (турнир, предшествовавший Лиге чемпионов) по пять голов забивали Уве Ульссон, Бент Левквист, Жозе Альтафини, Рэй Кроуфорд, Никола Котков, Флориан Альберт, Поль ван Химст, Герд Мюллер, Клаудио Сулсер и Сорен Лербю. В Кубке УЕФА по пять голов забили Марко ван Бастен и Даниэль Фонсека. В Лиге чемпионов пента-трик делали Лионель Месси и Луис Адриано.