О нас
Report Georgia
Аудио новости

Форвард "Арсенала" заразился коронавирусом перед Кубком африканских наций

Форвард "Арсенала" заразился коронавирусом перед Кубком африканских наций Форвард "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг сдал положительный тест на коронавирус по прилету на Кубок африканских наций в Камерун.
Футбол
6 января 2022 г. 19:00
Форвард Арсенала заразился коронавирусом перед Кубком африканских наций

Форвард "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг сдал положительный тест на коронавирус по прилету на Кубок африканских наций в Камерун.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Daily Mail.

Накануне Обамеянг был замечен на вечеринке в Дубае. На ней присутствовал и другой футболист сборной Габона, ныне выступающий за "Ниццу" Марио Лемина – у него также выявлен COVID-19.

Оба игрока были изолированы и пропустят старт турнира. В первом матче сборная Габона сыграет с командой Коморских Островов. Встреча состоится 10 января.

Кубок африканских наций пройдет с 9 января по 6 февраля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tanınmış futbolçu Afrika Millətlər Kuboku ərəfəsində koronavirusa yoluxub

Самое читаемое

В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
3 января 2022 г. 14:20
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
5 января 2022 г. 09:47
В России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
ФотоВ России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
4 января 2022 г. 08:37
В мире обнаружили новый штамм коронавируса
В мире обнаружили новый штамм коронавируса
4 января 2022 г. 03:36
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02
Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве
Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве
3 января 2022 г. 09:18
В США отметили День солидарности азербайджанцев мира
ФотоВ США отметили День солидарности азербайджанцев мира
1 января 2022 г. 07:31
В ходе беспорядков в Алматы пострадали 500 человек
В ходе беспорядков в Алматы пострадали 500 человек
5 января 2022 г. 14:50
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
5 января 2022 г. 14:19
Умер известный общественный деятель Рамиз Абуталыбов
Умер известный общественный деятель Рамиз Абуталыбов
1 января 2022 г. 20:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi