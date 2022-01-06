Форвард "Арсенала" заразился коронавирусом перед Кубком африканских наций

Форвард "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг сдал положительный тест на коронавирус по прилету на Кубок африканских наций в Камерун.

Форвард "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг сдал положительный тест на коронавирус по прилету на Кубок африканских наций в Камерун.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Daily Mail.

Накануне Обамеянг был замечен на вечеринке в Дубае. На ней присутствовал и другой футболист сборной Габона, ныне выступающий за "Ниццу" Марио Лемина – у него также выявлен COVID-19.

Оба игрока были изолированы и пропустят старт турнира. В первом матче сборная Габона сыграет с командой Коморских Островов. Встреча состоится 10 января.

Кубок африканских наций пройдет с 9 января по 6 февраля.