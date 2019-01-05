Форма Тофика Бахрамова и футболистов клуба “Кярван” - особо ценные экспонаты музея Лиги Европы - РЕПОРТАЖ

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Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В конце 2018 года в Баку распахнул свои двери музей Лиги Европы. Экспонаты музея, открытого в преддверии проведения на Бакинском Олимпийском стадионе финальной встречи Лиги Европы, вызвали огромный интерес у футбольных болельщиков. Напомним, что грандиозный финальный матч состоится на главной футбольной арене страны 29 мая нынешнего года.

Сотруднику информационного агентства Report посчастливилось ознакомиться с музейной экспозицией, воочию убедившись в огромном наплыве посетителей. У входа в музей в целях безопасности досматривают каждого посетителя, после чего необходимо пройти к регистрационной стойке. Заполнив все надлежащие формуляры, получаешь возможность ознакомиться с экспозицией, с головой окунувшись в увлекательный мир футбола. Здесь и экспонаты, относящиеся к истории Лиги Европы, и формы с автографами футболистов, выступавших в Лиге Европы в 2008-2018 годах, в том числе в финальных матчах. Особую радость и гордость вызывают футбольные формы азербайджанских клубов “Нефтчи”, “Карабах” и “Габала” – участников групповых этапов Лиги. Среди музейных экспонатов есть и форма футболистов “Кярвана”. Ныне евлахский клуб, к сожалению, не действует, но в историю он успел попасть, став первым азербайджанским футбольным клубом, прошедшим отборочный этап Кубка УЕФА. Особое внимание привлекает форма знаменитого Тофика Бахрамова, о котором английские футбольные болельщики знают не по наслышке.

В музее вывешены флаги “Бешикташа”, "Галатасарая", "Фенербахча" и ведущих клубов стран Европы. Завидев флаг любимого клуба, болельщики спешат сфотографироваться на его фоне. Там и сям щелкают объективы фотоаппаратов. Особый интерес у посетителей вызывают формы футбольных знаменитостей. Среди них ставшие чемпионами мира в составе своих национальных команд Мирослав Клозе, Алессандро дель-Пьеро, Франческо Тотти. В музее установлены мониторы, на которых демонстрируют зрелищные голы, забитые в матчах Лиги Европы, и кадры наиболее примечательных моментов матчей.

Лица посетителей светятся улыбкой. Они счастливы видеть среди экспонатов музея атрибуты команд, фанатами которых являются. В беседе они признаются, что музей и представленная здесь экспозиция оставили у них самые теплые и замечательные впечатления. Особым успехом у посетителей пользуются футбольные формы с автографами футболистов "Бешикташа" и "Фенербахча", а также флаг "Галатасарая", на фоне которых они спешат сделать селфи.

В музее можно получить сведения о командах-бомбардирах Лиги Европы и отличившихся в их составах футболистах.

Директор музея Фарида Лютфалиева отмечает, что посетителям представлены 37 различных экспонатов. “Ежедневно музей посещают свыше 1000 человек. Здесь могут пройти регистрацию волонтеры, желающие участвовать в финале Лиги Европы. Впервые в истории турнира зафиксировано рекордное количество волонтеров – более 1500”, - рассказывает Ф.Лютфалиева.

По словам нашей собеседницы, наплыв посетителей происходит по праздникам и на выходных: "Все хотят сфотографироваться на фоне футбольных форм своих любимчиков. Мы стараемся подробно отвечать на все вопросы посетителей. В музее экспонируются и средства пропаганды футбола в стране. Вниманию посетителей представлены форма клуба “Кярван” с автографами футболистов и форма прославленного арбитра Тофика Бахрамова. Экспонируемая в стенах музея футбольная форма Тофика Бахрамова особо памятна лично для меня, об этом удивительном человеке можно говорить бесконечно".

Недавно в музее Лиги Европы состоялся день автографов футболиста национальной сборной и форварда столичного "Нефтчи" Мирабдуллы Аббасова. Желающие получить автограф и сфотографироваться с любимым футболистом, признанным лучшим в 2018 году, выстроились в длиннющую очередь.

Напоследок хочется отметить, что музей Лиги Европы будет открыт для общественных посещений ежедневно до 7 января с 15:00 до 22:00.

Фото: Фири Салим