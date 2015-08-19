Форма Банишевского передана в музей "Маракана" - ФОТО

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Исполнительный директор клуба "Нефтчи" Эльнур Мамедов и спортивный директор Вели Гасымов, находящиеся с рабочим визитом в Бразилии, встретились с представителями музея "Маракана". Как сообщает Report, информация об этом опубликована на сайте клуба.

В ходе встречи была предоставлена информация о клубе "Нефтчи".

Далее участники встречи упомянули о забитом на стадионе Маракана голе Анатолия Банишевского, который за всю свою карьеру играл только в составе "Нефтчи". В завершение встречи представители Азербайджана подарили музею форму легендарного футболиста А.Банишевского.

Отметим, что Анатолий Банишевский 21 ноября 1965 года перед 132 тыс. болельщиков с дальнего расстояния забил исторический гол в матче между Бразилией и СССР. После гола к Банишевскому подошел Пеле и, пожав руку, поздравил его. До сегодняшнего дня он является единственным азербайджанским футболистом, забившим гол на стадионе "Маракана".