Forbes признал "Манчестер Юнайтед" самым дорогим футбольным клубом мира

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Английский "Манчестер Юнайтед" второй год подряд возглавляет рейтинг самых дорогих футбольных клубов в мире по версии журнала Forbes.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, обновленная версия рейтинга опубликована на сайте журнала.

По оценке Forbes, стоимость "Манчестер Юнайтед" составляет 4,123 млрд долларов и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 12 процентов.

Второе место в рейтинге занял мадридский "Реал" (4,088 млрд долларов, +14%), третье - "Барселона" (4,064 млрд долларов, +12%). В десятку также вошли мюнхенская "Бавария" (3,063 млрд долларов, +13%), "Манчестер Сити" (2,474 млрд долларов, +19%), лондонский "Арсенал" (2,474 млрд долларов, +19%), лондонский "Челси" (2,062 млрд долларов, +12%), "Ливерпуль" (1,944 млрд долларов, +30%), "Ювентус" (1,472 млрд долларов, +17%), "Тоттенхэм" (1,237 млрд долларов, +17%).

Всего в список из 20 клубов вошли восемь команд из Англии, пять - из Италии, по три - из Германии и Испании, один - из Франции.