"Флуминенсе" расторг контракт с Марсело после ссоры футболиста с главным тренером

Бразильский футбольный клуб "Флуминенсе" и защитник Марсело приняли обоюдное решение о расторжении контракта.

Бразильский футбольный клуб "Флуминенсе" и защитник Марсело приняли обоюдное решение о расторжении контракта.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба команды.

"Флуминенсе" 2 ноября на своем поле сыграл вничью с "Гремио" в матче чемпионата Бразилии (2:2). Во втором тайме Мано Менезес собирался выпустить Марсело на замену, однако, по информации газеты As, перед выходом на поле между тренером и игроком случилась перепалка. Впоследствии наставник отменил замену, а футболист вернулся на скамейку запасных.

Марсело 36 лет, он является воспитанником "Флуминенсе" и перешел в команду в феврале 2023 года. На протяжении большей части карьеры бразилец защищал цвета "Реала", в составе которого шесть раз выиграл чемпионат Испании, пять раз - Лигу чемпионов и Суперкубок Испании, четыре - клубный чемпионат мира, три - Суперкубок УЕФА, дважды становился победителем Кубка Испании. В 2023 году защитник вместе с "Флуминенсе" завоевал Кубок Либертадорес.

"Флуминенсе" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии. После 32 матчей на счету команды 37 очков.