Флорентино Переса переизбрали президентом футбольного клуба "Реал"

Флорентино Перес переизбран на пост президента испанского футбольного клуба "Реал".
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Функционер был единственным кандидатом на выборах, он продолжит занимать эту должность до 2029 года.
Пересу 77 лет, он впервые стал президентом "Реала" в 2000 году, проработав на посту шесть лет. В 2009 году на безальтернативной основе его избрали на новый срок, за время его работы клуб по семь раз победил в Лиге чемпионов, чемпионате и Суперкубке Испании, шесть раз выиграл Суперкубок УЕФА, пять раз победил в клубном чемпионате мира, трижды стал победителем Кубка Испании и дважды - Межконтинентального кубка.