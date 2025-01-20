Флорентино Переса переизбрали президентом футбольного клуба "Реал"

Флорентино Перес переизбран на пост президента испанского футбольного клуба "Реал".

Флорентино Перес переизбран на пост президента испанского футбольного клуба "Реал".

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба команды.

Функционер был единственным кандидатом на выборах, он продолжит занимать эту должность до 2029 года.

Пересу 77 лет, он впервые стал президентом "Реала" в 2000 году, проработав на посту шесть лет. В 2009 году на безальтернативной основе его избрали на новый срок, за время его работы клуб по семь раз победил в Лиге чемпионов, чемпионате и Суперкубке Испании, шесть раз выиграл Суперкубок УЕФА, пять раз победил в клубном чемпионате мира, трижды стал победителем Кубка Испании и дважды - Межконтинентального кубка.