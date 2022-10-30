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"Фламенго" в третий раз стал обладателем футбольного Кубка Либертадорес

"Фламенго" в третий раз стал обладателем футбольного Кубка Либертадорес Бразильский футбольный клуб "Фламенго" стал обладателем Кубка Либертадорес.
Футбол
30 октября 2022 г. 03:39
Фламенго в третий раз стал обладателем футбольного Кубка Либертадорес

Бразильский футбольный клуб "Фламенго" стал обладателем Кубка Либертадорес.

В финале, прошедшем в ночь на воскресенье в эквадорском Гуаякиле, команда со счетом 1:0 обыграла бразильский "Атлетико Паранаэнсе".

На четвертой добавленной к первому тайму минуте у "Фламенго" отличился Габриэл Барбоза. На 43-й минуте защитник "Атлетико Паранаэнсе" Педро Энрике получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Отметим, что "Фламенго" выиграл Кубок Либертадорес в третий раз в истории, ранее команда из Рио-де-Жанейро становилась обладателем трофея в 1981 и 2019 годах. "Атлетико Паранаэнсе" ни разу не выигрывал турнир, в 2005 году клуб из Куритибы стал финалистом Кубка Либертадорес, где уступил "Сан-Паулу" (0:4).

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