ФК "Сумгайыт" отправит информацию о полной готовности стадиона в УЕФА в эти выходные

ФК "Сумгайыт" отправит информацию о полной готовности стадиона в УЕФА в эти выходные

Работы на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте в преддверии матча с "Фехерваром" (Венгрия) во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА близятся к завершению.

Об этом Report заявил пресс-секретарь клуба "Сумгайыт" Заур Худиев.

Представитель клуба сказал, что окончательная информация о полной готовности стадиона планируется отправить в УЕФА в эти выходные.

Отметим, что первый матч между "Сумгайытом" и "Фехерваром" состоится 25 июля в Сумгайыте, а ответная встреча пройдет 31 июля в Венгрии.