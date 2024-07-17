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ФК "Сумгайыт" отправит информацию о полной готовности стадиона в УЕФА в эти выходные

ФК "Сумгайыт" отправит информацию о полной готовности стадиона в УЕФА в эти выходные ФК "Сумгайыт" отправит информацию о полной готовности стадиона в УЕФА в эти выходные
Футбол
17 июля 2024 г. 14:17
ФК Сумгайыт отправит информацию о полной готовности стадиона в УЕФА в эти выходные

Работы на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте в преддверии матча с "Фехерваром" (Венгрия) во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА близятся к завершению.

Об этом Report заявил пресс-секретарь клуба "Сумгайыт" Заур Худиев.

Представитель клуба сказал, что окончательная информация о полной готовности стадиона планируется отправить в УЕФА в эти выходные.

Отметим, что первый матч между "Сумгайытом" и "Фехерваром" состоится 25 июля в Сумгайыте, а ответная встреча пройдет 31 июля в Венгрии.

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Версия на азербайджанском языке “Sumqayıt” rəsmisi: Stadionun tam hazır olması ilə bağlı yekun məlumatı həftəsonu UEFA-ya göndərəcəyik

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