ФК "Сумгайыт" осуществил очередной трансфер

Футбольный клуб "Сумгайыт", к составку которого в межсезонье присоединились Диего Кариокой и Масаки Муратой, завершил трансфер еще одного футболиста.

Футбольный клуб "Сумгайыт", к составку которого в межсезонье присоединились Диего Кариокой и Масаки Муратой, завершил трансфер еще одного футболиста.

Как сообщает Report со ссылкой на клуб, ФК подписал контракт сроком на 5 месяцев + 1 год с нападающим из Ганы Каримом Абубакаром, который в последний раз выступал в израильском "Бней Иегуда".

В составе "Сумгайыта" 28-летний форвард будет выступать номером 9.

За свою карьеру Карим Абубакар работал с такими клубами, как “Медеама" в родной стране, испанский "Леганес", "Алькоркон", "Вальдивия", "Дон Бенито", "Альхесирас", "Йеклано Депортиво" и израильский "Хапоэль Акко".