Клуб "Сумгайыт" подписал новый контракт с победителем Исламиады

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Клуб "Сумгайыт" подписал новый контракт с еще одним футболистом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с левым защитником Азером Салахлы был подписан контракт сроком на 1 год.

23-летний футболист вновь наденет форму под номером 19.

Отметим, что Азер Салахлы в сезоне 2016/2017 в составе "Сумгайыта" в 27 матчах в Премьер-лиге провёл на поле в целом 2175 минут и забил 1 гол. Он в составе национальной сборной Азербайджана по футболу U-23 стал победителем IV Игр исламской солидарности "Баку 2017".