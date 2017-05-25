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    Клуб "Сумгайыт" подписал новый контракт с победителем Исламиады

    23-летний футболист вновь наденет форму под номером 19

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Клуб "Сумгайыт" подписал новый контракт с еще одним футболистом. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с левым защитником Азером Салахлы был подписан контракт сроком на 1 год.

    23-летний футболист вновь наденет форму под номером 19.

    Отметим, что Азер Салахлы в сезоне 2016/2017 в составе "Сумгайыта" в 27 матчах в Премьер-лиге провёл на поле в целом 2175 минут и забил 1 гол. Он в составе национальной сборной Азербайджана по футболу U-23 стал победителем IV Игр исламской солидарности "Баку 2017". 

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