ФК "Сабах" может возглавить Александр Кержаков

Российский специалист Александр Кержаков может занять пост главного тренера клуба "Сабах".

Российский специалист Александр Кержаков может занять пост главного тренера клуба "Сабах".

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

По информации издания, 41-летний тренер ведет переговоры с азербайджанским клубом.

Российский специалист подтвердил, что некоторое время назад вел переговоры с иностранным клубом. Последним клубом Кержакова был сербский "Спартак", который он покинул в ноябре 2023 года.

Отметит, что клуб "Сабах" после отставки Мурада Мусаева остался без главного тренера.