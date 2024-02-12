ФК "Сабах" может возглавить Александр Кержаков

Российский специалист Александр Кержаков может занять пост главного тренера клуба "Сабах".
Об этом сообщает Report со ссылкой на "Спорт-Экспресс".
По информации издания, 41-летний тренер ведет переговоры с азербайджанским клубом.
Российский специалист подтвердил, что некоторое время назад вел переговоры с иностранным клубом. Последним клубом Кержакова был сербский "Спартак", который он покинул в ноябре 2023 года.
Отметит, что клуб "Сабах" после отставки Мурада Мусаева остался без главного тренера.