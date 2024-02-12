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ФК "Сабах" может возглавить Александр Кержаков

ФК "Сабах" может возглавить Александр Кержаков Российский специалист Александр Кержаков может занять пост главного тренера клуба "Сабах".
Футбол
12 февраля 2024 г. 15:57
ФК Сабах может возглавить Александр Кержаков

Российский специалист Александр Кержаков может занять пост главного тренера клуба "Сабах".

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

По информации издания, 41-летний тренер ведет переговоры с азербайджанским клубом.

Российский специалист подтвердил, что некоторое время назад вел переговоры с иностранным клубом. Последним клубом Кержакова был сербский "Спартак", который он покинул в ноябре 2023 года.

Отметит, что клуб "Сабах" после отставки Мурада Мусаева остался без главного тренера.

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Версия на азербайджанском языке Aleksandr Kerjakov “Sabah”ın yeni baş məşqçisi ola bilər

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