"Реал" повторил рекорд 62-летней давности

Мадридский "Реал" повторил свой лучший результат в обороне за последние 62 года.

Мадридский "Реал" повторил свой лучший результат в обороне за последние 62 года.

Как передает Report , в первых 19 матчах нынешнего сезона Ла Лиги "сливочные" пропустили лишь 11 голов.

Тем самым "Реал" повторил свой лучший результат за всю историю выступлений в Ла Лиге – в сезоне-1961/62 "королевский клуб" стал чемпионом, пропустив столько же голов на аналогичном отрезке.

Отметим, что в 7 из 9 последних случаев команда, пропустившая 11 и менее голов в первых 19 играх Ла Лиги, становилась чемпионом по итогам сезона.

После 19 туров "Реал" возглавляет турнирную таблицу с 48 очками, опережая "Жирону" (48) по дополнительным показателям.