"Нефтчи" интересуется нападающим румынского клуба

"Нефтчи" интересуется легионером румынского клуба ФКСБ Андреа Компаньо.
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Специалист признался, что еще будучи тренером команды хотел организовать трансфер итальянского нападающего в "Нефтчи". По его словам, представители "Нефтчи" связались с ним, и просили совет касательно возможного сотрудничества с Компаньо.
Ранее владелец ФКСБ Джиджи Бекали отметил, что 27-летнего форварда они продадут в зимний трансферный период: "Я получил предложение в 400 тысяч евро за Компаньо. Думаю, я его продам".