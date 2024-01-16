"Нефтчи" интересуется нападающим румынского клуба

"Нефтчи" интересуется легионером румынского клуба ФКСБ Андреа Компаньо.

"Нефтчи" интересуется легионером румынского клуба ФКСБ Андреа Компаньо.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Digi Sport, об этом заявил бывший главный тренер бакинского клуба Адриан Муту.

Специалист признался, что еще будучи тренером команды хотел организовать трансфер итальянского нападающего в "Нефтчи". По его словам, представители "Нефтчи" связались с ним, и просили совет касательно возможного сотрудничества с Компаньо.

Ранее владелец ФКСБ Джиджи Бекали отметил, что 27-летнего форварда они продадут в зимний трансферный период: "Я получил предложение в 400 тысяч евро за Компаньо. Думаю, я его продам".