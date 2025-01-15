ФК "Мингячевир" и ASTA подписали соглашение о партнерстве

Выступающий в I лиге Азербайджана футбольный клуб "Мингячевир" и футбольная академия ASTA (Azerbaijan Sport Talents Academy) при посредничестве Фонда развития футбола (ФРФ) подписали соглашение о партнерстве.

Выступающий в I лиге Азербайджана футбольный клуб "Мингячевир" и футбольная академия ASTA (Azerbaijan Sport Talents Academy) при посредничестве Фонда развития футбола (ФРФ) подписали соглашение о партнерстве.

Как сообщает Report, документ подписан председателем правления "Мингячевира" Нурланом Ахмедовым и президентом ASTA Рафаэлем Буниятовым.

В мероприятии приняли участие ряд официальных лиц, в том числе исполнительный директор ФРФ Турал Пириев.

Пириев поблагодарил ASTA за поддержку регионального представителя и проинформировал о долгосрочном плане развития, подготовленном совместно с новым руководством клуба.