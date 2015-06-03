​ФК "Милан": Анчелотти не будет тренировать команду в следующем сезоне

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Карло Анчелотти сообщил руководству итальянского футбольного клуба "Милан", что он не будет главным тренером команды в следующем сезоне.

Как передает Report, об этом информирует пресс-служба клуба.

Ранее вице-президент "Милана" Адриано Галлиани сообщил, что Анчелотти ответит на предложение возглавить клуб 3 июня.

Анчелотти покинул пост главного тренера испанского "Реала" 25 мая. По словам итальянского специалиста, ему предстоит операция, связанная со стенозом позвоночного канала на шейном уровне, из-за которой он не сможет заниматься активной тренерской деятельностью в следующем сезоне.