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    ФК "Краснодар" поставил точку в групповом раунде ЛЕ, одолев "Габалу"

    Report предлагает фотосессию этой встречи

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Футболисты "Краснодара", досрочно обеспечившие себе выход в плей-офф Лиги Европы, в заключительном матче группового этапа не испытали проблем и одержали крупную победу над азербайджанской "Габалой".

    Встреча группы C, прошедшая в Баку в четверг, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Краснодара", у которого голы забили Рагнар Сигурдссон (26-я минута), Маурисио Перейра (41-я) и Вандерсон (75-я). "Быки" набрали 13 очков и стали первыми в группе, "Габала" (2) — последняя.

    Дортмундская "Боруссия", проигравшая в параллельном матче греческому ПАОКу (0:1), с 10 баллами стала второй и также вышла в плей-офф, ПАОК (7) — третий.

    Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет в понедельник в Ньоне (Швейцария).

    "Report" предлагает фотосессию этой встречи.

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