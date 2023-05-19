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ФК "Карабах" возместит ущерб, нанесенный болельщиками системе VAR

ФК "Карабах" возместит ущерб, нанесенный болельщиками системе VAR Футбольный клуб Карабах в матче XXXIV тура азербайджанской Премьер-лиги против клуба Сабаил возместит ущерб, нанесенный системе VAR.
Футбол
19 мая 2023 г. 13:16
ФК Карабах возместит ущерб, нанесенный болельщиками системе VAR

Футбольный клуб "Карабах" в матче XXXIV тура азербайджанской Премьер-лиги против клуба "Сабаил" возместит ущерб, нанесенный системе VAR.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной Лиги, решение об этом принял дисциплинарный комитет.

После матча, в котором чемпион страны одержал победу со счетом 3:0, болельщики "скакунов" использовали пиротехнику, из-за чего загорелась системы VAR.

Представитель Агдама понес убытки в размере 1600 манатов за допуск посторонних лиц и 800 манатов за использование пиротехнических средств фанатами.

Клуб "Сабаил" же оштрафован на сумму 4000 манатов за неправильную организацию общественной безопасности на матче.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" klubu azarkeşlərin VAR sisteminə vurduğu zərəri qarşılayacaq

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