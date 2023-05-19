ФК "Карабах" возместит ущерб, нанесенный болельщиками системе VAR

Футбольный клуб "Карабах" в матче XXXIV тура азербайджанской Премьер-лиги против клуба "Сабаил" возместит ущерб, нанесенный системе VAR.
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После матча, в котором чемпион страны одержал победу со счетом 3:0, болельщики "скакунов" использовали пиротехнику, из-за чего загорелась системы VAR.
Представитель Агдама понес убытки в размере 1600 манатов за допуск посторонних лиц и 800 манатов за использование пиротехнических средств фанатами.
Клуб "Сабаил" же оштрафован на сумму 4000 манатов за неправильную организацию общественной безопасности на матче.