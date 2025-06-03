ФК "Карабах" стал официальным партнером климатической инициативы ООН

ФК "Карабах" стал официальным партнером климатической инициативы ООН

ФК "Карабах" стал официальным партнером инициативы ООН "Спорт для климатических действий", реализуемой в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Об этом Report cсообщили в пресс-службе клуба.

Став участником кампании Race to Zero, клуб поддержал переход спортивной отрасли к нулевым углеродным выбросам в соответствии с Парижским соглашением.

Президент "Карабаха" Тахир Гюзель отметил, что это признание одновременно усиливает ответственность: "Спорт способен влиять на общество, и мы намерены использовать эту силу во благо природы. Мы гордимся тем, что представляем имя Карабаха не только в футболе, но и в глобальных инициативах".

На COP29 в Баку "Карабах" инициировал создание альянса футбольных клубов по борьбе с изменением климата. Подписали декларацию такие клубы, как "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Атлетико", "Бетис", "Фенербахче", "Галатасарай", "Удинезе", "Порту", "Фламенго" и "Мальмё".

Клуб обязался сократить выбросы углерода минимум на 50% к 2030 году, довести их до нуля к 2040 году, публиковать ежегодные климатические отчеты, представить план действий в течение года и обсуждать климатические вопросы с партнерами.