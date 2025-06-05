ФК "Карабах" проведет сборы в Австрии

12:51

Футбольный клуб "Карабах" проведет учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь агдамского клуба Анар Гаджиев.

По его словам, процесс подготовки будет состоять из двух этапов:

"С 18 июня до 2 июля мы проведем сборы в Баку. А до 16 июля будем готовиться к новому сезону в Австрии. Все соперники в контрольных матчах пока не определены".

Отметим, что соперник "Карабаха" во II квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА нового сезона определится 18 июня. Первые матчи этого раунда состоятся 22-23 июля, ответные встречи пройдут 29-30 июля.