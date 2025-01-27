ФК "Карабах" обнародовал программу визита в Грецию

В "Карабахе" обнародовали программу визита команды в Грецию для участия в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА против "Олимпиакоса".

В "Карабахе" обнародовали программу визита команды в Грецию для участия в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА против "Олимпиакоса".

Как сообщил Report руководитель пресс-службы "Карабаха" Анар Гаджиев, команда вылетит в Грецию чартерным рейсом утром 29 января и вернется в Баку сразу после игры.

Пресс-конференция главного тренера Гурбана Гурбанова запланирована на 19:40 по местному времени, а открытая тренировка начнется в 20:00.

Матч "Олимпиакос" - "Карабах" состоится 30 января и стартует в 00:00 по бакинскому времени.