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ФК «Карабах» и «Габала» проведут в Турции очередные матчи

ФК «Карабах» и «Габала» проведут в Турции очередные матчи Азербайджанские футбольные клубы, находящиеся на тренировочном сборе в турецкой Анталье, проведут сегодня очередные контрольные матчи.
Футбол
21 января 2022 г. 10:13
ФК «Карабах» и «Габала» проведут в Турции очередные матчи

Азербайджанские футбольные клубы, находящиеся на тренировочном сборе в турецкой Анталье, проведут сегодня очередные контрольные матчи.

Как сообщает Report, клуб «Карабах» сегодня проведет две встречи, «Габала» - одну.

Возглавляемая Гурбаном Гурбановым команда в 13:30 по бакинскому времени встретится с сербским клубом «Бачка-Топола».

Во второй части дня «Карабах» сойдется с польским клубом «Шлёнск». Матч начнется в 19:00 по бакинскому времени. Во время встречи в основном будет представлена возможность проявить себя молодым игрокам.

ФК «Габала» во втором по счету матче встретится с клубом «Борац» из Северной Македонии. Матч начнется в 16:30 по бакинскому времени.

Напомним, в первом матче «Карабах» сыграл вничью с румынским клубом «Газ-Метан» (0:0). «Габала» проиграла польскому «Заглембе» со счетом 1:2, а «Сабаил», продолжающий тренировки в Азербайджане, со счетом 0:2 уступил клубу «Кешля».

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" və "Qəbələ" Türkiyədə növbəti oyunlarına çıxacaq

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