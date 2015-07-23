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    ФК "Габала" вышла в третий раунд Лиги Европы по футболу - ФОТО

    Габала в 3-м раунде сыграет с победителем пары Тракай (Литва) - Аполлон (Кипр)

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В Баку прошел ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу.

    В игре футбольных клубов "Габала" (Азербайджан) — "Чукарички" (Сербия), состоявшейся на стадионе "Баксель Арена", хозяева победили со счетом 2:0.

    Оба гола забил в ворота сербов Сергей Зенев — 39 и 53 минуты.

    Главным арбитром встречи был чех Радек Пригода.

    Напомним, что первый матч со счетом 1:0 выиграли "Чукарички".

    "Габала" в 3-м раунде сыграет с победителем пары "Тракай" (Литва) — "Аполлон" (Кипр), где в первом матче киприоты выиграли дома 4:0.

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