ФК "Габала" вышла в третий раунд Лиги Европы по футболу - ФОТО

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В Баку прошел ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу.

В игре футбольных клубов "Габала" (Азербайджан) — "Чукарички" (Сербия), состоявшейся на стадионе "Баксель Арена", хозяева победили со счетом 2:0.

Оба гола забил в ворота сербов Сергей Зенев — 39 и 53 минуты.

Главным арбитром встречи был чех Радек Пригода.

Напомним, что первый матч со счетом 1:0 выиграли "Чукарички".

"Габала" в 3-м раунде сыграет с победителем пары "Тракай" (Литва) — "Аполлон" (Кипр), где в первом матче киприоты выиграли дома 4:0.