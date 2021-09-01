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ФК "Габала" привлек в состав иорданского футболиста

ФК "Габала" привлек в состав иорданского футболиста Азербайджанский футбольный клуб "Габала" привлек в состав нового футболиста.
Футбол
1 сентября 2021 г. 14:54
ФК Габала привлек в состав иорданского футболиста

Азербайджанский футбольный клуб "Габала" привлек в состав нового футболиста.

"Красно-черные" подписали иорданского полузащитника Омара Хани, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба.

С 22-летним крайним нападающим подписан контракт по схеме 1+1.

Хани начал профессиональную карьеру у себя на родине, первым его клубом стал "Аль-Файсали". В 2019 году игрок перешел в кипрский АПОЭЛ, цвета которого защищал до 2021 года, в 2020-2021 годах на правах аренды выступал за "Олимпиакос" (Никосия).

В составе основной национальной сборной Иордании Хани провел один матч.

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Версия на азербайджанском языке "Qəbələ" iordaniyalı futbolçu ilə müqavilə bağlayıb

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