ФК "Габала" предложил Роману Григорчуку новый контракт

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер ФК “Габала” Роман Григорчук отказался возглавить сборную Латвии.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт lsm.lv, об этом заявил президент футбольной федерации Латвии Каспар Горкш.

53-летний украинский специалист аргументировал свое решение получением предложения о продлении контракта с "Габалой".

Отметим, что 9 июня в Риге состоится товарищеский матч между сборными Латвии и Азербайджана.

Роман Григорчук с января 2015 года занимает пост главного тренера ФК "Габала".