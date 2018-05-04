 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ФК "Габала" предложил Роману Григорчуку новый контракт

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер ФК “Габала” Роман Григорчук отказался возглавить сборную Латвии.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт lsm.lv, об этом заявил президент футбольной федерации Латвии Каспар Горкш. 

    53-летний украинский специалист аргументировал свое решение получением предложения о продлении контракта с "Габалой".

    Отметим, что 9 июня в Риге состоится товарищеский матч между сборными Латвии и Азербайджана.

    Роман Григорчук с января 2015 года занимает пост главного тренера ФК "Габала".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi