О нас

ФК Челси подписал 16-летнего Кендри Паэса

ФК Челси подписал 16-летнего Кендри Паэса Лондонский "Челси" подписал 16-летнего эквадорского полузащитника Кендри Паэса. Футболист присоединится к синим по достижении 18 лет.
Футбол
5 июня 2023 г. 20:00
ФК Челси подписал 16-летнего Кендри Паэса

Лондонский "Челси" подписал 16-летнего эквадорского полузащитника Кендри Паэса. Футболист присоединится к синим по достижении 18 лет.

Об этом сообщает Report со ссылкой пресс-службу клуба.

Паэс выступает за эквадорский клуб "Индепендьенте дель Валье". Полузащитник играл за сборную Эквадора до 20 лет на молодежном чемпионате мира, проходящем в Аргентине с 20 мая по 11 июня. Команда Паэса дошла до 1/8 финала, а сам игрок принял участие во всех четырех матчах сборной, отметившись одним забитым голом.

За взрослый состав "Индепендьенте" Паэс провел шесть матчей, забил один гол. После 13 сыгранных матчей этот клуб лидирует в чемпионате Эквадора сезона-2023, а также участвует в розыгрыше Кубка Либертадорес.

Паэс присоединится к "Челси" перед началом сезона-2025/2026.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Çelsi" 16 yaşlı futbolçunu transfer edib

Самое читаемое

Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
30 мая 2023 г. 11:15
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
30 мая 2023 г. 16:57
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
30 мая 2023 г. 22:24
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
31 мая 2023 г. 15:45
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
31 мая 2023 г. 19:15
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил 42-летнего мужчину
1 июня 2023 г. 05:46
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,5 млн баррелей
1 июня 2023 г. 20:20
Почтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
ФотоПочтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
2 июня 2023 г. 14:13
В НАР проходит сессия на тему Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура
ФотоВ НАР проходит сессия на тему "Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура"
3 июня 2023 г. 12:07
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
3 июня 2023 г. 17:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi