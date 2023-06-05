ФК Челси подписал 16-летнего Кендри Паэса

Лондонский "Челси" подписал 16-летнего эквадорского полузащитника Кендри Паэса. Футболист присоединится к синим по достижении 18 лет.

Лондонский "Челси" подписал 16-летнего эквадорского полузащитника Кендри Паэса. Футболист присоединится к синим по достижении 18 лет.

Об этом сообщает Report со ссылкой пресс-службу клуба.

Паэс выступает за эквадорский клуб "Индепендьенте дель Валье". Полузащитник играл за сборную Эквадора до 20 лет на молодежном чемпионате мира, проходящем в Аргентине с 20 мая по 11 июня. Команда Паэса дошла до 1/8 финала, а сам игрок принял участие во всех четырех матчах сборной, отметившись одним забитым голом.

За взрослый состав "Индепендьенте" Паэс провел шесть матчей, забил один гол. После 13 сыгранных матчей этот клуб лидирует в чемпионате Эквадора сезона-2023, а также участвует в розыгрыше Кубка Либертадорес.

Паэс присоединится к "Челси" перед началом сезона-2025/2026.