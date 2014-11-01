ФК "Баку" пригласит на свой юбилей "Атлетико" и "Ланс"

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Баку" в честь своего десятилетнего юбилея пригласит в Азербайджан испанский ФК "Атлетико" и французский ФК "Ланс". Как сообщили Report в ФК "Баку", визит запланирован на январь 2015 года.

В этот период по случаю юбилея ФК в Баку состоится международный турнир. Мероприятие планируется провести в период зимнего перерыва в связи с продолжением национальных чемпионатов в странах Европы. Так, в Баку могут приехать молодежные команды "Атлетико" и "Ланс".

Отметим, что "Атлетико" и "Ланс" являются партнерами "Баку".