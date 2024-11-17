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ФК "Аякс" спустя годы возвращается к классическому логотипу

ФК "Аякс" спустя годы возвращается к классическому логотипу В следующем сезоне футбольный клуб "Аякс" вернется к классическому логотипу, который он сменил 34 года назад.
Футбол
17 ноября 2024 г. 16:12
ФК Аякс спустя годы возвращается к классическому логотипу

В следующем сезоне футбольный клуб "Аякс" вернется к классическому логотипу, который он сменил 34 года назад.

Как передает Report, об этом говорится в официальном заявлении гендиректора амстердамского клуба Менно Гелена, опубликованного на сайте "Аякса".

"18 марта "Аякс" отметит своё 125-летие. Это будет идеальным моментом, чтобы вернуть классический логотип. Мы знаем, что большинство наших поклонников лелеяли это желание в течение многих лет", - отметил он.

По его словам, возвращение классического логотипа символизирует верность корням и ценностям "Аякса", служит данью уважения богатой истории клуба и вдохновением для будущего.

На данный момент "Аякс" занимает третье место в нидерландской Эредивизии, набрав 26 очков в 11 встречах.

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Версия на азербайджанском языке "Ayaks" klubu loqosunu dəyişir

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