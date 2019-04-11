Фирмино, Сон, де Йонг и Пике претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал имена игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам недели в Лиге чемпионов, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В число претендентов вошли: форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино, нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин, полузащитник «Аякса» Френки де Йонг и защитник «Барселоны» Жерар Пике.

В матче с «Порту» на счету Фирмино гол и результативная передача. Сон Хын Мин стал автором единственного мяча во встрече с «Манчестер Сити». Точность передач де Йонга в игре с «Ювентусом» составила 91%. Пике помог «Барселоне» одержать сухую победу над «Манчестер Юнайтед» на выезде, точность его передач – 94%.